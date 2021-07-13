Türkiye'den Kenya'da yaşayan 251 yetime kıyafet yardımı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan 251 yetimin kıyafetleri Türkiye tarafından sağlandı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan 251 yetimin kıyafetleri Türkiye tarafından sağlandı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, kıyafet ve ayakkabıları Nairobi'ye bağlı Umoja'daki Baby Blessing ve Good Hope Islamia yetimhanelerini ziyaret ederek çocuklara dağıttı.

Büyükelçi Miroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu iki yetimhanede 251 çocuğa kıyafet ve ayakkabı dağıttıklarını söyledi. Türkiye'deki yardım kuruluşların uzun süredir yetim çocuklara yardım ettiğini aktaran Miroğlu, Türkiye'nin savunmasız insanları desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Yardım alanlardan Ruth Blessing ise Türklerden aldığı hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirterek "Nairobi'de haziran ve temmuz aylarında genelde soğuk olması nedeniyle bu kıyafetler tam zamanında geldi. Bu yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu