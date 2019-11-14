Türkiye'deki yaşlı nüfus, sosyal medya kullanım konusunda Avrupalı yaşıtlarını solladı

14.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:14

Yaş aralığı 65 ile 74 olan ve internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 71'e çıktı. Türkiye'de sosyal medyanın basında konuşulma sayısı ise 123 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre 65 ile 74 yaş arası internet kullanan Türkiye'deki yaşlı nüfus, en çok sosyal medyayı kullanıyor (yüzde 71). Avrupalı yaşlıların Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı ise yüzde 34.

Avrupa'daki yaşlıların interneti en çok kullanma amacı ise mail gönderme olarak çıkarken, bu oranın yüzde 81 olduğu gözlendi. Türkiye'de 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken (yüzde 69), üçüncü olarak haber okudukları saptandı (yüzde 68).

BASININ GÖZÜ DE SOSYAL MEDYADA

Sosyal medya ile alakalı basına 123 bin 393 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal Medya ile alakalı çıkan haber başlıkları incelendiğinde de oradan yapılan açıklamaların ön planda olduğu kadar, sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaların da konuşulduğu görüldü.