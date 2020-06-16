Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan sonra normalleşme takvimine giren Türkiye'de 12 Haziran'dan bu yana testlerin pozitif çıkma oranı yükseliyor. 11 Haziran'da yüzde 2 olarak ölçülen testlerin pozitif çıkma oranı 15 Haziran 3,8, 16 Haziran'da ise yüzde 3,1 oldu.

Türkiye'de koronavirüsüne karşı yeni normalleşme süreçlerinde alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Vaka sayılarındaki artış koronavürüs testlerinin pozitif çıkma oranına da yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 16 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 46 bin 800 test yapıldı ve 1467 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842'ye, yoplam vaka sayısı ise 181 bin 298'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 303, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 732 oldu.

12 HAZİRAN'DAN BU YANA TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜKSELİYOR

Türkiye koronavirüs salgınının başından beri aldığı tedbirlerle vaka sayısını belirli bir oranın altında tutmuştu. Ancak 1 Haziran'dan sonra normalleşme takvimine girilmesiyle tedbirlere uymayan vatandaşlar vaka sayısının artmasına neden oldu. Vakaların artması ile son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3'ün üstüne çıktı.

Türkiye koronavirüs testlerin pozitif çıkma oranı:

1 Haziran: %2,6

2 Haziran: %2,4

3 Haziran: %1,7

5 Haziran: %1,6

6 Haziran: %2,4

7 Haziran: %2,6

9 Haziran: %2,7

10 Haziran: %2,5

11 Haziran: %2,0

12 Haziran: %2,9

13 Haziran: %3,2

14 Haziran: %3,5

15 Haziran: %3,8

16 Haziran: %3,1