Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yurt dışından bağış yapan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles, "Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum. Kampanyayı sonuna kadar destekliyorum" dedi.

ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardıma muhtaç aileler için başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Kampanya hakkında konuşan Miles, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISI

Miles, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, "Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor" diye konuştu.

MILES'TAN EVDE KAL TÜRKİYE MESAJI

Tüm dünyadaki hükümetlerin ve bilim insanlarının koronavirüse yönelik uygun tedavi yöntemlerini bulmak için çok çalıştıklarını belirten Miles tüm dünyaya ve Türkiye'ye farklı dillerde "Evde kal" mesajı verdi.

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ YAĞDIRDI

Türkiye'yi huzurlu, barışçıl ve yardımsever bir ülke olarak tanımlayan Miles, Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da belirtti. Sözlerini Türk halkına mesaj vererek sonlandıran sanatçı, "Evde kal Türkiye" dedi.

Kaynak: DHA