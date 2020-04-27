Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 4 bin 651 hasta taburcu olurken, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 20 bin 143 test yapıldı ve 2 bin 131 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 95 hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 900'e, vaka sayısı ise 112 bin 261'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINI İKİYE KATLADI

Bakanlığın paylaştığı verilerde iyileşen hasta sayısındaki büyük artış ise dikkatlerden kaçmadı. Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 4 bin 651 hasta taburcu olurken, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. İyileşen hasta sayısı toplamda 33 bin 791'e yükseldi. Böylece, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı.

4 GÜNDÜR İYİLEŞEN HASTA SAYISI VAKA SAYISINI GEÇİYOR

Öte yandan, Türkiye'nin 24, 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerindeki Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre iyileşen hasta sayıları yeni vaka sayılarını geçiyor.

İstatistikler şu şekilde: