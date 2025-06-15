Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaTürkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki,Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?

TÜRKİYE'DE, MİNİBÜS VE OTOBÜS KULLANACAKLARA VERİLEN D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN KAÇ YAŞINI BİTİRMİŞ OLMAK GEREKİR?

A: 18

B: 21

C: 24

D: 27

Cevap: C