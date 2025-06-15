Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?

Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaTürkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki,Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?

TÜRKİYE'DE, MİNİBÜS VE OTOBÜS KULLANACAKLARA VERİLEN D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN KAÇ YAŞINI BİTİRMİŞ OLMAK GEREKİR?

A: 18

B: 21

C: 24

D: 27

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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