Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
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Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü

Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesinin önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Riva çayırları bugünlerde nadir bir türe ev sahipliği yapıyor.

Marmara Bölgesinin önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Riva çayırları bugünlerde nadir bir türe ev sahipliği yapıyor. Bahar göçünde yüzlerce türden binlerce kuşa göçte ev sahipliği yapan İstanbul bu kez Türkiye'de ilk kez Küçük Çöl Toygarı'nı ağırlıyor . Kuş gözlemcisi Metin Tuncer tarafından Türkiye'de ilk fotoğraflanan tür ile birlikte doğa severler arasından büyük mutluluk yaşandı.

Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan Küçük Çöl Toygarı'nın İstanbul'da fotoğraflanması kuş araştırmacıları ve gözlemcileri arasında büyük sevinçle karşılandı. İstanbul Beykoz'un Karadeniz kıyısında yer alan Riva Çayırlarında Doğa Fotoğrafçısı Metin Tuncer tarafından kaydedilen kuş türü ile Türkiye'deki belgelenmiş kuş türü sayısı 451'e yükseldi.15 yıldır su altı fotoğrafçılığı yapan ve son yıllarda çektiği kuş fotoğraflarıyla da dikkat çeken Metin Tuncer Türkiye'ye yeni bir tür kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek ' Yolunu şaşırmış bir birey olduğunu düşünüyoruz. Bu türün normalde yaşam alanı çöl ve kurak araziler olduğu için görülme ihtimali açısından bizler güney bölgelerimizde bekliyorduk. Ama bu minik kuş bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve neredeyse Türkiye'nin en kuzeyinden hepimize merhaba dedi. 15 yıldır yaptığım su altı fotoğrafçılığının ardından son 4 yıldır kuşları da çekiyorum. Doğayla uzun süredir ilgiliydim. ve bu tecrübe ülkeme yeni bir kuş türü kazandırmayı da eklediğim için son derece mutluyum ' şeklinde konuştu. Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu. Öte yandan bu yolunu şaşırmış Küçük Çöl Toygarı için kuş gözlemciler yolunu şaşırmış olabileceği ve bu şekilde yaşam alanından çok uzaklara geldiği teorisinde bulundu.

Küçük Çöl Toygarı kurak ve kayalık çöllerde yaşayan bir kuş türüdür. Batı Sahra'dan Suudi Arabistan'a dek olan bölgede yaşamını sürdüren bu küçük kuş türü için bu kayıt yabancı kuş gözlemciler tarafından da heyecanla karşılandı.

(Alper Tüydeş/İHA)

Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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