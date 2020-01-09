Türkiye'de engelli bir vatandaşın yaşam savaşı: 'Asıl engel sizsiniz'

09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:36

Ebru Bulgurcu 2001'de 21 yaşındayken yüksekten düşme nedeniyle omurilik felci oldu ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmeye başladı. Birçok spor branşının tekerlekli sandalyeyle yapılabildiğini keşfetti. Engelinden de önce küçüklüğünden beri tenis oynamak istiyordu.



Tekerlekli sandalyesine rağmen tenis oynayabileceğini öğrendiğinde çok sevindi. Ama onun engeli en başta evinde başlıyordu. Beykoz'da evi merdivenli idi ve birinin yardımı olmadan evden çıkabilmesi mümkün değildi. Dışarıya çıkabilse bile engeller bitmiyordu çünkü otobüs duraklarına ulaşabilmek için 25 dakika sandalye sürmesi gerekiyordu. Euronews.com'da Görüntüle