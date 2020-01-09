Türkiye'de engelli bir vatandaşın yaşam savaşı: 'Asıl engel sizsiniz'
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Türkiye'de engelli bir vatandaşın yaşam savaşı: 'Asıl engel sizsiniz'

Dünya Engelliler Günü: “Rampası olan bir kaldırıma aracınızı park ediyorsanız engel sizsiniz. Kaldırımlarda engellilere rampa yoksa engel rampayı yapmayanlar. Engelliler kendilerini eve hapsetmiyorlar, onları sizler hapsediyorsunuz"

09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:36
Türkiye'de engelli bir vatandaşın yaşam savaşı: 'Asıl engel sizsiniz'

Ebru Bulgurcu 2001'de 21 yaşındayken yüksekten düşme nedeniyle omurilik felci oldu ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmeye başladı. Birçok branşının tekerlekli sandalyeyle yapılabildiğini keşfetti. Engelinden de önce küçüklüğünden beri oynamak istiyordu.


Tekerlekli sandalyesine rağmen tenis oynayabileceğini öğrendiğinde çok sevindi. Ama onun engeli en başta evinde başlıyordu. Beykoz'da evi merdivenli idi ve birinin yardımı olmadan evden çıkabilmesi mümkün değildi. Dışarıya çıkabilse bile engeller bitmiyordu çünkü otobüs duraklarına ulaşabilmek için 25 dakika sandalye sürmesi gerekiyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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