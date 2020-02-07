: Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

07.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:33

Çin'de yüzlerce can alan koronavirüs sebebiyle, Çinli vatandaşlara şüpheyle yaklaşılıp uzak duruluyor. Türkiye'de de, çekik gözlü olduğu için Çinli sanılıp şüpheyle yaklaşılan Tayvanlı bir vatandaş da bu durumdan nasibini alanlardan oldu. Tayvan vatandaş, Çinli olmadığını açıklamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

ÇANTASINA ELEKTRONİK ALT YAZI SİSTEMİ YAPTIRDI

İstanbul'da, Beşiktaş vapur iskelesinde bir vatandaşın cep telefonuyla çekildiği anlaşılan videoda, Tayvanlı turistin çantasına elektronik alt yazı sistemi yaptığı görülüyor. Türkçe ve İngilizce ifadelerle Çinli olmadığını anlatan turistin uyguladığı bu yöntem, sosyal medyada da dikkat çeken konular arasında yer aldı.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYE'M"

Tayvanlı turistin çantasında alt yazı olarak geçen ifadeler ise hayrete düşürdü. Çantadaki alt yazı sisteminde sırasıyla, "Çinli değilim", "Tayvanlıyım", "Ölürüm Türkiye'm" ifadeleri yer aldı.

VİRÜS 637 CAN ALDI

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636'sı Çin ana karasında biri Hong Kong'da olmak üzere 637'ye çıktı.

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