Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi

Türkiye'de Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım, aşı üreticisi şirkete bir teşekkür mektubu yazıp içine 50 lira koyarak Çin'e gönderdi. İçine Atatürk'ün kartpostallarını da koyan Yıldırım'ın mektubu Çin basınında yer aldı.