Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te

12.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:46

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporuna göre, G20 ülkeleri içinde üçüncü çeyrekte büyüme hızı en fazla düşen üç ülke içinde Türkiye de yer aldı.



Buna göre, ikinci çeyrekte yüzde 1 büyüyen Türkiye ve Güney Kore, üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme sağladı. İkinci çeyrekte büyüme hızı 0.9 olan Kanada'nın ise üçüncü çeyrekte büyüme hızı 0,3'e düştü. Euronews.com'da Görüntüle