Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te
Haberler » Dünya » Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te - Haberler

Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, G20 ülkeleri içinde üçüncü çeyrekte büyüme hızı en fazla düşen üç ülke içinde Türkiye de yer aldı.

12.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:46
Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te

'nün (OECD) raporuna göre, G20 ülkeleri içinde üçüncü çeyrekte büyüme hızı en fazla düşen üç ülke içinde de yer aldı.


Buna göre, ikinci çeyrekte yüzde 1 büyüyen Türkiye ve Güney Kore, üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme sağladı. İkinci çeyrekte büyüme hızı 0.9 olan Kanada'nın ise üçüncü çeyrekte büyüme hızı 0,3'e düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler