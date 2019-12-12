Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, G20 ülkeleri içinde üçüncü çeyrekte büyüme hızı en fazla düşen üç ülke içinde Türkiye de yer aldı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporuna göre, G20 ülkeleri içinde üçüncü çeyrekte büyüme hızı en fazla düşen üç ülke içinde Türkiye de yer aldı.
Buna göre, ikinci çeyrekte yüzde 1 büyüyen Türkiye ve Güney Kore, üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme sağladı. İkinci çeyrekte büyüme hızı 0.9 olan Kanada'nın ise üçüncü çeyrekte büyüme hızı 0,3'e düştü. Euronews.com'da Görüntüle