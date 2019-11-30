Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı

30.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:43

Azim ve tutku ile hayallerinin peşini bırakmayan Berfin, 17 yaşındayken NASA'ya mektuplar yazmaya başladı. Henüz 16 yaşında uzayla ilgili araştırmalar yapan Berfin, ODTÜ Astrobiyoloji konferansında araştırmalarının poster sunumunu yapacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oturan ve uzay bilimlerine ilgi duyan 17 yaşındaki Berfin Dağ, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışabilme hayaline kavuşmak için valilik ve ailesinin desteğiyle çalışıyordu. 2016 yılında Anadolu lisesini bitiren ve üniversite sınavına hazırlanan Dağ, astrobiyolog olma ve NASA'da çalışabilme hayalinin peşinden koştu.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR!

Yıllar önce NASA'ya yazdığı mektuplar, inadı ve hayalinin peşinden koşma tutkusu haberlere konu olan Berfin, ODTÜ Astrobiyoloji konferansında bugün araştırmalarının poster sunumunu yapacak.

Türkiye'de gerçekleştirilen ilk astrobiyoloji konferansı olan etkinliğin ilki 17 Kasım 2017'de, ikincisi ise 18 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenmişti. Organizasyonun amacı, astrobiyolojinin Türkiye'de tanınır hale gelmesini sağlamak, bu alanda yapılan çalışmaların sunulabileceği, çalışma yapan bilim insanlarının bir araya gelebileceği ve bilimseverlerle buluşabileceği bir ortam hazırlamak.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Berfin'in müjdeli haberi verdiği tweeti binlerce retweet(yeniden yayınlama) alırken 30 binden fazla da beğeni aldı. Berfin müjdeli haberi, "Yıllar önce Mardin'de 16 yaşında bir kız vardı, astrobiyolog olacağım diye NASA'ya falan yazıp duruyordu. O kız yarın ODTÜ Astrobiyoloji konferansında araştırmalarının poster sunumunu yapacak, NASA'ya attığı mesajlara dönen bilim insanının ise haftaya Mardin'de konferansı var" ifadeleriyle duyurdu.

NOBEL ÖDÜLLÜ PROF. DR. SANCAR'I ÖRNEK ALIYOR

Yıllar evvel AA'ya verdiği söyleşide; sitede projelerle ilgili yarışma düzenleneceğini ve dereceye girenlerin NASA'ya gönderileceğini bildiren Dağ, "Bu şekilde Türkiye'de üretilen bütün projelerin NASA'dan değerlendirilmesini sağlayacağız. Fikirlerin Türkiye içerisinde çürümesini engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a çok özendiğini, onun gibi başarılı olmak istediğini anlatan Dağ, "Başarılı olursam Dünya Dışında Canlı Yaşamı Araştırma Projesi'nde yer almak istiyorum. Hem hedefime ulaşmak hem de benim gibi hedefi bulunan insanlara rehber ve yardımcı olmak için çalışıyorum." dedi.