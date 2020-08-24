Türkiye Basketbol Ligi ve Federasyon Kupası kura çekimi yapıldı
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Türkiye Basketbol Ligi ve Federasyon Kupası kura çekimi yapıldı

Bora Akyol - Mehmet Şirin TopaloğluİSTANBUL (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstürü ve Federasyon Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Ligi ve Federasyon Kupası kura çekimi yapıldı
24.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:25

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

İSTANBUL (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstürü ve Federasyon Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstürü ve Federasyon Kupası kura çekimi yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimlerine Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımların temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier açıklamalarda bulundu. Yannier, basketbola dönmek için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Koordineli bir şekilde riskleri minimuma indirerek yeniden basketbola dönmek istiyoruz. Bunu yaparken de sağlığın hepimizin önceliği olacağını da biliyor ve kabul ediyor olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Basketbol Ligi, 27 Eylül'de 16 takım ile başlayacak. Ligde mücadele edecek 16. takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında oynanacak müsabakalar şu şekilde:

Sigortam. net - Anadolu Basket

Gemlik Basket - Semt77 Yalova

Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediye

GCT Düzce - Akhisar Basketbol

Bakırköy Basket - 16. takım

Finalspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Samsunspor - Bornova Belediyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Fethiye Belediyespor

Federasyon Kupası grupları da belli oldu

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin ardından TBL Federasyon Kupası kura çekimi de yapıldı. Kuranın ardından takımların hangi gruplarda mücadele edeceği de belirlendi.

TBL Federasyon Kupası kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:

A Grubu

Finalspor - Sigortam. Net

Gemlik Basket - Semt77 Yalova

B Grubu

GCT Düzce - Bornova Belediyespor

Fethiye Belediyespor - Samsunspor

C Grubu

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket

Bakırköy Basket - 16. takım

D Grubu

Akhisar Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediyesi

(İHA)

Kaynak: İHA

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