Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
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Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye, 6 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son 6 günde 32 ilimizdeki 137 yangın kontrol altına alınırken 6 ilde 13 noktada ise yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

13 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan, son altı günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığını, altı ilde ise 13 yangının sürdüğünü ifade etti.

Buna göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1'i, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından 1'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından 1'i devam ediyor.

Türkiye 6 gündür yangınlarla mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

16 UÇAK 51 HELİKOPTER 9 İHA İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Bakan paylaşımında, "#OrmanınKahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." dedi.

Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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