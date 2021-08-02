Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Türkiye, 6 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son 6 günde 32 ilimizdeki 137 yangın kontrol altına alınırken 6 ilde 13 noktada ise yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.