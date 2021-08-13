Turkish Dream Team gerçek oldu! XANTARES Eternal Fire takımını duyurdu!
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Turkish Dream Team gerçek oldu! XANTARES Eternal Fire takımını duyurdu!

Turkish Dream Team gerçek oldu! XANTARES Eternal Fire takımını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Uzun zamandır merakla beklenen kadronun yer aldığı takım eternalfiregg açıklandı!

Son zamanlarda sık sık gündemimize gelen ve Turkish Dream Team olarak adlandırılan CS: GO kadrosu nihayet duyuruldu. 13 Ağustos Cuma gününün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile Eternal Fire ismindeki takım kadrosu ile birlikte tanıtıldı!

imoRR ve XANTARES'in takımlarından ayrıldığını duyurduğumuz günün akşam saatlerinde hem oyuncuların hem de Eternal Fire isimli takımın sosyal medya hesapları üzerinden takımın kadrosu dünyası ile paylaşıldı.

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan iddiaları büyük bir oranda doğrulan duyurulara göre takım XANTARES, woxic, Calyx imoRR ve ISSAA'dan oluşurken, takımda koçluk görevini Timur "bishop" Şengül üstlenecek.

XANTARES: "Bazı üzücü haberler vermem gerekiyor"

Takımdaki en detaylı açıklama ise İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'den geldi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya oyuncu oldukça ciddiye başlayıp spekülasyonlara cevap vermek istediğini ve üzücü bir haber vermesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamanın devamında ise oyuncu bu haberin diğer takımlar için üzücü olduğunu çünkü Hulk'ın gerçek olduğunu söyleyerek takım arkadaşlarını açıkladı.

Eternal Fire CS: GO Takımı Kadrosu

Can "XANTARES" Dörtkardeş

Özgür "w0xic" Eker

Buğra "Calyx" Arkın

Ömer "imoRR" Karataş

Issa "ISSAA" Murad

Timur "bishop" Şengül (Koç)

Kaynak: Playerbros

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