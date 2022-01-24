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Turkish Cargo tesisinin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na ait Turkish Cargo'ya hizmet veren tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na ait Turkish Cargo'ya hizmet veren tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'nda bir tesisinin çatısında şiddetli kar ve fırtınaya bağlı olarak kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çökme anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Turkish Cargo tesisinin çatısı çöktü

Turkish Cargo tesisinin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Turkish Cargo, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haber

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