Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi, 4. kez 'Yılmaz' dedi

Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi.

Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Genel Kurulda mevcut başkan Beytullah Yılmaz, oyların tamamını alarak 4. kez başkan seçildi.

Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi salonunda gerçekleşen kongreye, Türkeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Satı Gürel, kooperatif yönetimi ve üyeler katıldı. 2019-2020 yılı yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları okunmasının ardından oy birliğiyle ibra edildi.

Gündem maddelerinden biri olan, kooperatif ortaklarının yönetim ve denetim kurulu ile ön görüşme yapmadan, kooperatif hakkında şikayette bulunan ortakların kooperatif ortaklığından çıkarılma yetkisi istendi ve oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim ve denetim kurulu seçiminde, Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Beytullah Yılmaz, 4. Kez başkan seçildi. Yılmaz'ın yönetimi şu şekilde oluştu: Beytullah Yılmaz, Erol Şentürk, Sezgin Can, Sadık Ünal ve Sabri Karacan. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı