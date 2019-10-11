Türkeli'de "Benim Hikayem Projesi" etkinliği

11.10.2019 16:53

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile "Benim Hikayem Projesi"ne Türkeli ilçesi Helaldı Ortaokulu da katıldı.



Proje kapsamında öğrencilere kamera ekipmanlarıyla tanıştırma ve kullandırma eğitimleri verildi. Eğitimler, dernek başkanı ve kameraman Aytekin Polatel ve dernek üyesi yönetmen Sinan Demirkaya tarafından verildi. Öğrenciler, misafirlerin hayal gücünü zorlayıcı, düşündüren sorularıyla ve tüm dikkatleriyle aldıkları eğitimden heyecan duyduklarını belirttiler ve eğitimi başarıyla tamamladıklarını gösterdiler.



Yeni meslekleri yakından tanıma imkanı veren ve kamera kullanım eğitimleri, klip çekimi, eğitim öğretimi besleyerek kısa sürede başarılı bir çalışmayla sonlandırıldı. Çekilen klibin 24 Kasım'da tüm medya kanallarında gösterimde olması planlanıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA