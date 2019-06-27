Türkçe Rap Müzik Hayranları Müjde: Katliam 3 Çıktı. İşte Videosu
Çok sevilen ve uzun süredir beklenen Katliam 3 çıktı.
Çok sevilen ve uzun süredir beklenen Katliam 3 çıktı.
Kimler var?
Massaka
Diablo 63
Anıl Piyancı
Dr. Fuchs
Hayki
Tekmill
Yener Çevik
Canbay & Wolker
Şanışer
Sansar Salvo
Defkhan
Sir-Dav
Rota
Kaynak: TheGeyik
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