Türkçe Rap Müzik Hayranları Müjde: Katliam 3 Çıktı. İşte Videosu

Türkçe Rap Müzik Hayranları Müjde: Katliam 3 Çıktı. İşte Videosu

Çok sevilen ve uzun süredir beklenen Katliam 3 çıktı.

Türkçe Rap Müzik Hayranları Müjde: Katliam 3 Çıktı. İşte Videosu

Çok sevilen ve uzun süredir beklenen Katliam 3 çıktı.

Kimler var?

Massaka

Diablo 63

Anıl Piyancı

Dr. Fuchs

Hayki

Tekmill

Yener Çevik

Canbay & Wolker

Şanışer

Sansar Salvo

Defkhan

Sir-Dav

Rota

Kaynak: TheGeyik

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