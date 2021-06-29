Türkan Şoray'a doğum gününe özel mesaj yağmuru
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Türkan Şoray'a doğum gününe özel mesaj yağmuru

Türkan Şoray'a doğum gününe özel mesaj yağmuru
Hürriyet - Haberler | Magazin

Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik, dün 76 yaşına giren Türkan Şoray'ın doğum gününü paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik, dün 76 yaşına giren Türkan Şoray'ın doğum gününü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Birçok Yeşilçam filminde başrolü paylaştığı Cüneyt Arkın da Şoray'ı bu özel gününde unutmadı.

Oyuncuyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Arkın, "Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı. ve kendisinin bugün doğum günü. Nice mutlu yaşlara" notunu yazdı.

Kaynak: Hürriyet

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