Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto için taziye - Haberler
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Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto için taziye

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto için taziye
AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun ailesi taziyeleri kabul etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun ailesi taziyeleri kabul etti.

Kovid-19 nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve ardından mevcut bazı rahatsızlıkları sebebiyle vefat eden Pinto için eşi Ester Eti Pinto ve oğulları Benjamen ve Hayim Pinto tarafından Neve Şalom Sinagogu'nun yanındaki Türk Musevileri Müzesi'nde taziyeler kabul edildi.

Aileye, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve çok sayıda kişi taziyelerini sundu.

Taziye ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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