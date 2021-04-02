TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI
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TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ'den gelen Türk savaş gemisi Kemal Reis ile İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi ikmal ve mola vermek için Sarayburnu'na demir attı.

KARADENİZ'den gelen Türk savaş gemisi Kemal Reis ile İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi ikmal ve mola vermek için Sarayburnu'na demir attı. Gemilerin iki gün bekledikten sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Karadeniz'den Akdeniz'e hareket eden TCG Kemal Reis ve İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi, ikmal ve mola vermek için sabah saatlerinde Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne demir attı. Limana TCG Kemal Reis'in yanaştığını duyan aileler, gemide bulunan mürettebattaki yakınlarını görmek için limana geldi. NATO flaması bulunan gemilerin iki gün limanda bekleyeceği, yeterli düzeyde ikmali sağlandıktan sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI
TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI
TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI
TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI
TÜRK VE İSPANYA SAVAŞ GEMİLERİ SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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