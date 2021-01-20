Türk Telekom Sil Süpür neden yok? Türk Telekom sil süpür hangi günler?

Telefon hatlarının haftalık olarak sunduğu ücretsiz hediye kampanyaları merakla takip ediliyor. Türk Telekom'un hediye kampanyası ise Sil Süpür. Vatandaşlar Türk Telekom uygulamasında yer alan Sil Süpür'ün uygulamada görünür olmaması üzerine Türk Telekom Sil Süpür neden yok? Türk Telekom sil süpür hangi günler? sorularının cevapları arandı.

Türk Telekom Sil Süpür kampanyasına ulaşamayan vatandaşlar Türk Telekom Sil Süpür neden yok? Türk Telekom sil süpür hangi günler? sorularının cevaplarını merak etti.

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR UYGULAMASI NEDİR?

Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına giriş yapan aboneler, her hafta milyonlarca bedava internet paketinden birisini kazanma şansına sahip oluyor. Bunun için abonelerin uygulama mağazalarından Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmesi ve uygulama içerisinden Sil Süpür oyununu oynayarak internet hediyesi kazanabilmektedir.

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR HANGİ GÜNLER?

Türk Telekom Sil Süpür uygulaması her hafta hediye dağıtan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Sil Süpür uygulaması üzerinden hangi gün hediye internet kazandıysanız bir hafta sonra aynı gün tekrar hediye kazanmak mümkün olacaktır.

Türk Telekom Sil Süpür uygulamasının verdiği hediyeler şu şekildedir;

1 aylık paketler,

1 haftalık paketler,

1 günlük paketler.

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR NEDEN YOK?

Türk Telekom Sil Süpür uygulaması son dönemde bazı kullanıcıların kullanımına açılmıyor. Pek çok Türk Telekom abonesi, Türk Telekom Sil Süpür uygulamasını göremediklerini ve bu nedenle hediye alamadıklarını ifade ediyor.

Sosyal medya üzerinden Türk Telekom Sil Süpür uygulamasının kullanılmaması ile ilgili çok sayıda şikayet olması üzerine operatör bu şikayetleri biraz olsun azaltmak adına Sil Süpür uygulamasına ulaşılabilecek link paylaşmaya başladı.

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR UYGULAMASI NEDEN ÇIKMIYOR ÇÖZÜMÜ

Türk Telekom Sil Süpür uygulaması neden yok sorusuna şu yöntemler ile çözüm bulunabilir;

Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına tıklandığınız zaman "Henüz hediye yok" mesajı ekranda yer alıyorsa haftalık hediye süresi dolmamış olabilir.

Türk Telekom' a yeni geçmiş abonelerde sıklıkla bu sorun görülüyor. Aboneliğinizin ileri ki günlerinde sorun ortadan kalkacaktır.

Türk Telekom Online işlemler uygulaması güncel değilse sorun yaşanabilir. Son güncellemenin yüklenmesi ya da uygulamanın tamamen kaldırıldıktan sonra tekrar yüklenmesiyle sorun çözülebilir.

Wifi kullanıcıları Sil Süpür hatası yaşıyorsa bir kez de mobil internet üzerinden giriş yapabilir. Aynı şekilde mobil girişte yaşanan sorunlarda da Wifi üzerinden bağlanarak tekrar denemek sorunu çözecektir.

Türk Telekom Sil Süpür sorunu her yöntemi denemeye rağmen düzelmiyorsa Türk Telekom müşteri hizmetleri aranabilir. Bunun için 444 1 444 numarası aranarak sorun hakkında müşteri temsilcisi ile görüşmek yeterli olacaktır.