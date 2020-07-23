Türk Tarih Kurumu BaşkanI Prof. Dr. Birol Çetin oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Tarih Kurumu BaşkanI Prof. Dr. Birol Çetin oldu

"Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" sözlerinden sonra istifa eden Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın yerine atanan isim Prof. Dr. Birol Çetin oldu.

Türk Tarih Kurumu BaşkanI Prof. Dr. Birol Çetin oldu
23.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:21

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, dün görevinden istifa ettikten sonra bu gece kurumun başına yeni bir atama yapıldı. Türk tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin oldu.

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI PROF. DR. BİROL ÇETİN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

PROF. DR. BİROL ÇETİN KİMDİR?

Ekonomi tarihçisi. 1965, Sivas doğumlu. İlkokulu Sivas'ta, liseyi Tekirdağ'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı. Aynı bilim dalında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900" adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı var.

İlgili Haberler

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Ahmet Yaramış kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Nerede çalışıyor?
Ahmet Yaramış kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Nerede çalışıyor?
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti
23 Temmuz 2020 Perşembe 31194 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
23 Temmuz 2020 Perşembe 31194 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Manşet

Haberler

Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Ekonomi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Sağlık
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ömer Çelik Özgür Özel Mensur Işık Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Fatih Terim Aziz Yıldırım Koray Gençerler Robert Prosinecki
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Türk Tarih Kurumu BaşkanI Prof. Dr. Birol Çetin oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 08:21:47. #1.15#
title