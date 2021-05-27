Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı
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Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmesi Tanıtım filminin gösterimi TSE Başkanı Adem Şahin'in konuşması Oylamanın yapılması Programın sona ermesi ANKARA - Türk Standardları Enstitüsünün 60.

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmesi

Tanıtım filminin gösterimi

TSE Başkanı Adem Şahin'in konuşması

Oylamanın yapılması

Programın sona ermesi ANKARA - Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı
Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı
Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı
Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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