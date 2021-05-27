Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmesi Tanıtım filminin gösterimi TSE Başkanı Adem Şahin'in konuşması Oylamanın yapılması Programın sona ermesi ANKARA - Türk Standardları Enstitüsünün 60.