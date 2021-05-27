Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmesi Tanıtım filminin gösterimi TSE Başkanı Adem Şahin'in konuşması Oylamanın yapılması Programın sona ermesi ANKARA - Türk Standardları Enstitüsünün 60.
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmesi
Tanıtım filminin gösterimi
TSE Başkanı Adem Şahin'in konuşması
Oylamanın yapılması
Programın sona ermesi ANKARA - Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey