Türk Sanat Müziği'nin Ünlü İsimleri Bu Kez Eğitim İçin Söyledi

25.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:10

Ünlü Türk sanat müziği sanatçıları Ayşe Taş, Cemile Karabulut, Coşkun Açıkgöz, Çiğdem Gürdal, Hasan Eylen, Kadri Şarman, Nazlı Kanaat, Seçil Ak Kutlu, Suat Yıldırım ve Turgut Karadeniz'in sahne aldığı geceden elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan "Müzik Burs Fonu'na" aktarıldı.

52 yıldır başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu amaç doğrultusunda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede yükseköğrenim kurumlarında müzik eğitimi gören öğrencilere burs desteği sağlayabilmek amacıyla 23 Aralık Pazartesi akşamı Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda özel bir konser düzenlendi. "Müzik Seni Seçti 1" adını taşıyan Türk sanat müziği konserinde, birbirinden kıymetli Türk sanat müziği sanatçıları Ayşe Taş, Cemile Karabulut, Coşkun Açıkgöz, Çiğdem Gürdal, Hasan Eylen, Kadri Şarman, Nazlı Kanaat, Seçil Ak Kutlu, Suat Yıldırım ve Turgut Karadeniz'in sahne aldı. Konserden elde edilen gelirin tamamı, Türk Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan "Müzik Burs Fonu"na aktarıldı. 23 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk ve eşi, TBMM Eski Başkanlarından Cahit Karkaş ve eşi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi Yürütme Kurulu üyeleri, Türk Eğitim Vakfı gönüllüleri, bağışçıları ve bursiyerleri de katıldı.

"Sanatçılarımızın bu örnek davranışı bizler için de hayır yapma konusunda ilham kaynağı olacaktır"

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna, "Duyarlı ve sorumluluk sahibi 10 hayırsever Türk sanat müziği sanatçısı bir araya gelerek, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla Müzik Seni Seçti 1 adlı konserde gönüllü olarak sahne alacak. Konserden elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan Müzik Burs Fonu'na aktarılacak. Sanatçılarımızın bu örnek davranışı bizler için de hayır yapma konusunda ilham kaynağı olacak" dedi.

Konserlerin devamı gelecek

Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı gecenin sonunda desteklerinden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a, desteklerinde ötürü Türk Eğitm Vakfı bağışçısı Nezahat Aksel'e, konsept tasarımı ve görsel çalışmalar için Elizim Ajans adına Elif Ufluoğlu'na, organizasyon desteği için Sayı Organizasyon adına Yılmaz Şenol'a, mobilya desteği için İkoor Mobilya adına Belgin Kızılateş'e, aydınlatma desteği için HT Avize adına Hanzade Tosun'a, sahne süsleme desteği için Neptün Ertupğrul'a, makyaj sponsorluğu için Sevilay Makyaj Stüdyosu adına Sevilay Acıbucu'ya, konserde göünlüü olarak yer alan tüm sanatçılarımıza ve hem etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği geçen hem de gecenin sunuculuğunu üstlenen Ülgen Özalp'e teşekkür plaketleri takdim edildi. Müzik eğitimi alan öğrencileri desteklenmesi için "Müzik Seni Seçti 1" devam konserlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler