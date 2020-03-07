Türk sahil güvenlik ekibinin Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
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Türk sahil güvenlik ekibinin Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, sığınmacıların bulunduğu botu Türk karasularına geri itmeye çalışan Yunan botunu kovaladı.

07.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:54
Türk sahil güvenlik ekibinin Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada

botu, sığınmacıların bulunduğu botu Türk karasularına geri itmeye çalışan Yunan botunu kovaladı.

Alınan bilgiye göre, Türk sahil güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu bir botun, Bademli açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunu Türk karasularından çıkardı.

Söz konusu anlar, Türk sahil güvenlik botundaki bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Türk sahil güvenlik ekibinin Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
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