"Türk Rus Kardeşliği 100 Yaşında" fotoğraf sergisi Gelibolu'da açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920'de Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine göç eden ve bu topraklarda yaşamlarını yitiren Beyaz Ruslar'ın fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Gelibolu Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Beyaz Ruslar'ın Gelibolu'da bir yıl süren gurbet yaşamını anlatan fotoğraflar yer aldı.

Sergide ayrıca belediye tarafından yayımlanan "Türk Rus Kardeşliği 100 Yaşında" isimli kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, yaptığı konuşmada, serginin önemine değinerek "Çok değerli çalışmaları yapan değerli hocalarımız, geçmişte yaşanan yalnız unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş bu misafirperverliği gün yüzüne çıkarttılar. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Türk misafirperverliği ilelebet devam edecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar da Beyaz Rusların çektiği Gelibolu fotoğraflarının bir bölümünün restore edildiği ve renklendirildiği, 51 özel fotoğrafın ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu kaydetti.

Sergi, bir hafta süreyle gezilebilecek.

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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