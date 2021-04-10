Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı
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Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Midyat'ta da Türk Polis teşkilatının 176. yıl dönümü kaymakamlık bahçesinde yapılan törenle Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü'nün çelengini sunması ile başladı.

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Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Midyat'ta da Türk Polis teşkilatının 176. yıl dönümü kaymakamlık bahçesinde yapılan törenle Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü'nün çelengini sunması ile başladı.

Kaymakamlık bahçesi, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü'nün çelengini sunması, aziz şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına müteakip, Komiser Batuhan Küçük tarafından günün anlam önemini belirten konuşma yapıldı. Yapılan törene, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkan Yardımcısı, Abdurrahim Çelik, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Jandarma Komutanı Teğmen Emirhan Erşan, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, emniyet mensupları ve vatandaşlar hazır bulundu. - MARDİN

Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:12:48. #1.16#
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