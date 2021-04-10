Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
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Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı

Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı

TÜRK Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı.

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TÜRK Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı.

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle saat 10.00'da Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın anıta çelenk koymasının ardından başlayan törende, şehitler anısına yapılan saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından sona erdi.  

 


- İstanbul
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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