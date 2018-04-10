Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Seydişehir ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Alanı'nda gerçekleştirilen programda İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Aydın Erdoğan, yaptığı konuşmada, vatandaşların gelecekten emin, huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için emniyet personelinin görevini layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Polis teşkilatı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için stratejik bir kurumdur. Teşkilatımıza başarılar diliyorum." dedi.

Buradaki törenin ardından Emniyet Müdürü Özdemir, makamında tebrikleri kabul etti.