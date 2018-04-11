Sivas'ın Gürün ve Ulaş ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Gürün Asef Çoban Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Çağlayan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet personeli ve eşleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Aytemür, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Çiftçi ise Türk Polis Teşkilatı'na nice yıllar dileyerek, "Kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutluyor ve başta şehit polislerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden emniyet mensuplarımızı şükranla anıyoruz. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin, sizlerin sayesinde rahat uyuyoruz." dedi.

Programı düzenleyen ilçe yöneticilerine teşekkür eden Çağlayan ise meslektaşlarının günlerini kutladı.

Ulaş

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Seda Kırbaş ve polisler ile bir araya gelen Yılmaz, polisin huzurun ve güvenliğin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Milletimizin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm emniyet teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kırbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, toplumun huzur ve düzenini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri bugüne kadar en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktayız. İlçemizde var olan huzurun bozulmaması ve devam etmesi için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Ziyarete İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş da katıldı.

Karaman mesaj yayımladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman, mesajında, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün, 24 saat görev yapan emniyet teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimize Allah'tan rahmet, görevleri başında olan fedakar polislerimize ise çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.