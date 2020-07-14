Türk Öğretim Görevlisi Yakıt Tasarrufu Sağlayan Dairesel Motor Üretti!
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Türk Öğretim Görevlisi Yakıt Tasarrufu Sağlayan Dairesel Motor Üretti!

Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Burçin Gürarslan, yakıt tasarrufu sağlayan otomobil motoru icat etti.

Türk Öğretim Görevlisi Yakıt Tasarrufu Sağlayan Dairesel Motor Üretti!
14.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:48

Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Burçin Gürarslan, yakıt tasarrufu sağlayan otomobil motoru icat etti. Dairesel şekilde dizayn ettiği motoruna Hisar Dairesel Motor adını veren Gürarslan, günümüzdeki motorlardan daha ekonomik olan bu motoru geliştirdi ve yakıt tasarrufu sağlamayı başardı.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO öğretim görevlisi Fatih Burçin Gürarslan, şimdiye kadar yaptığı fındık dövme makinesi, içten yanmalı motor gibi icatlar ile dikkat çekmişti. Bu ürünlere patent alan Gürarslan, şimdi mevcut motorlara göre 1/5 oranında daha küçük olan Hisar Dairesel Motor icadını tanıttı.

Elektrikli motorlardan daha avantajlı!

Bu motorda dış boyutları küçülttüğünü, torku yükselttiğini ve gereksiz sürtünmeleri azalttığını belirten Gürarslan, ciddi yakıt tasarrufu sağladığını dile getiriyor. Bu motorun güncel elektrikli araçlardan daha avantajlı olduğunu ve motor yapısının küçüklüğü nedeniyle araçlarda ikinci bir bagaj imkanı sağladığını dile getiren mucit, motorun patenti için maddi destek bekliyor. Gürarslan, gerekli destekler sağlandığında bir prototip üretilebileceğini ve yerli üretim araçlarda kullanılabileceğini söylüyor.

Kaynak: Tamindir

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