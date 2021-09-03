Türk müziğinin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor

Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Çayırlı için ilk tören Cemal Reşit Rey salonunda düzenleniyor.

Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Çayırlı için ilk tören Cemal Reşit Rey salonunda düzenleniyor.

İnci Çayırlı Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İnci Çayırlı'nın vefatını Türk Sanat Müziği Bestecisi ve koro şefi Cengizhan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu:

"Kıymetli sanatçı, hoca İnci Çayırlı'yı kaybettik. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

İNCİ ÇAYIRLI

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi, anı yazarı Çayırlı, 1935 yılında İstanbul doğdu.

Çamlıca Kız Lisesi mezunu olan sanatçı, müziğe büyük dayısı besteci Fahri Kopuz'un teşvikiyle başladı.

Çayırlı, 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı'nın Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı oldu. 1954 yılında İstanbul Radyosuna girdi.

Münir Nurettin Selçuk korosunda uzun yıllar çalışan Çayırlı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yaptı.

Yurt içi ile Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde konserler veren usta sanatçı, kendisine bir gazino patronundan gelen oldukça yüklü miktar para karşılığı assolistlik yapma teklifini kabul etmedi.

Sanatçının anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk-İnci Çayırlı'nın Anıları" adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

Kaynak: Hürriyet