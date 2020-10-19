Türk Konseyi Gençlik Platformu'ndan Azerbaycan'a destek

Türk Konseyi Gençlik Platformu, Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a tam destek verdi.

Türk Konseyi Gençlik Platformu, Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan 'a tam destek verdi.

Bölgedeki güncel gelişmeleri tartışmak için bugün sanal bir toplantı gerçekleştiren Türk Konseyi Gençlik Platformu Yönetim Kurulu, Türk Dünyası gençlerinin Azerbaycan'a olan desteğini tekrar vurguladı. Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Intigam Babayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gözalov ve tüm Üye Devletlerden Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son askeri saldırılarının ana tartışma konusu olduğu toplantıda, Gençlik Platformu Yönetim Kurulu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki sivil hedeflere ayrım gözetmeksizin keyfi ve gelişigüzel saldırılar yoluyla uluslararası insani hukuku açıkça ihlal etmesini kınayarak uluslararası topluma Ermeni silahlı kuvvetlerinin sivillere yönelik saldırılarını durdurması için gerekli adımları atma çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Intigam Babayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan gençlik STK'larının çatışmaların başından bu yana Azerbaycan'ın haklı davasını savunmak için üstlendikleri rol hakkında Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov da Türk Konseyi'nin konuyla ilgili attığı adımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türk Konseyi'nin Gence ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde sivillere yönelik keyfi saldırıları nedeniyle Ermenistan'ı kınadığını hatırlatan Gozalov, Azerbaycan'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının bir an önce çözüme kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gozalov, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın tüm işgal edilmiş topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ve 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarını da hatırlattı. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının bir an önce özgürleştirilmesi amacıyla yürüttüğü haklı mücadelesine destek veren Türk Konseyi Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyeleri, kardeş Azerbaycan'ın meşru mücadelesini desteklemek üzere önümüzdeki süreçte atılacak adımlara dair bir yol haritası kabul etti. Toplantıya, Türk Konseyi üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den 25 kişi katıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı