Türk Kızılayı'ndan Suriye'de yaralanan askere ziyaret

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanı Özkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, terör örgütü PKK/YPG unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'u evinde ziyaret etti.

Başkan Öztürk, Baran Top'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Baran Top ve ailesiyle yapılan sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: AA