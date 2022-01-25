Türk Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yardımlarını sürdürdü - Haberler
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Türk Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yardımlarını sürdürdü

Türk Kızılay ekipleri, yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ve içecek yardımında bulunmaya devam etti.

Türk Kızılay ekipleri, yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ve içecek yardımında bulunmaya devam etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, kar yağışının yurdun farklı bölgelerinde hayatı olumsuz etkilediğine işaret edilerek, Kızılay ekipleri ve gönüllülerinin, yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler ile yolda kalan ve cami, otogar, alışveriş merkezi gibi yerlerde sabahlayanlara çorba ve kumanya dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Basın Ekspres Yolu, Silivri, Havalimanı Yolu, Kuzey Marmara Otobanı ile Trakya ve Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, köfte, ayran, lahmacun, poğaça, simit gibi yiyecek içecekler ikram ettiği kaydedildi.

Türk Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yardımlarını sürdürdü

Türk Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yardımlarını sürdürdü

Türk Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yardımlarını sürdürdü

Türk Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yardımlarını sürdürdü

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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