Türk Kızılay, Yarın Aliağa'ya Geliyor
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Türk Kızılay, Yarın Aliağa'ya Geliyor

Türk Kızılay, Yarın Aliağa'ya Geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Sürdürülebilir güvenli kan teminini sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 20 Ağustos 2021 Cuma günü Aliağa'ya geliyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü, Aliağalı gönüllü kan bağışçıları için "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 20-27 ve 29 Ağustos 2021 tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda mobil kan bağışı aracı bulunduracak. Kan Bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 13:00 ile 24:00 saatleri arasında hizmet verecek olan mobil kan bağışı aracına müracaatta bulunabilecek.

2006 yılından bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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