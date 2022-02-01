Türk Kızılay Ereğli Şube Başkanı Şen göreve başladı

Türk Kızılay genel merkezi tarafından Ereğli Şube Başkanlığına atanan İbrahim Şen görevine başladı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Şen başkanlığındaki yönetim kurulu Ramazan Toprak, Oğuzhan Karadeniz, Burak Öztürk, Kaya Karatepe, Gül Ceylan Sayın, Muhsin Aydın'dan oluşurken, denetçi Şakir Bayram olarak belirlendi.

Şen, şube yönetimi görev teslim belgesini Neslihan Şafak'tan devraldı.