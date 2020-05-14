Türk Kızılay'dan eczacılara yaş pastalı kutlama
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eczacılar Günü dolayısıyla, eczacılara sürpriz yapıp yaş pasta ikramında bulundu.
14.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:14
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eczacılar Günü dolayısıyla, eczacılara sürpriz yapıp yaş pasta ikramında bulundu.
14 Mayıs Eczacılar Günü kapsamında eczacılara yönelik sürpriz bir etkinlik düzenleyen gönüllüler, nöbetçi olan eczanelere giderek yaş pasta ikram etti.
Eczacılar kendilerine yapılan pasta sürprizine teşekkür etti.
Kaynak: AA