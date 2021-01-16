Türk Kızılay, çocukların yüzünü "Bir Yumak Mutluluk" projesiyle güldürüyor
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Türk Kızılay, çocukların yüzünü "Bir Yumak Mutluluk" projesiyle güldürüyor

16.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:12
Türk Kızılay, çocukların yüzünü

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kollarınca, "Bir Yumak Mutluluk" projesi kapsamında örülen atkı ve bereler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kollarınca, "Bir Yumak Mutluluk" projesi kapsamında örülen atkı ve bereler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yıldırım Gürel, AA muhabirine, çocuklara yönelik başlattıkları proje çerçevesinde hazırlanan atkı ve bereleri çocuklara ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Gürel, bir hafta içerisinde yapılan atkı ve bereleri çocuklara, yelekleri de bebeklere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "15 kişilik ekibimle bu yola çıktık. Belirlenen adreslere atkı, bere ve yeleklerimizi çocuklarımız üşümesinler diye ulaştırıyoruz. Bugün 20 çocuğumuza ulaştırdık." dedi.

Ürünlerin dağıtımına devam edeceklerini aktaran Gürel, hafta içinde ofise gelen çocuklara da emanetleri ulaştıracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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