Türk Kahvesi artık TSE standartlı
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Türk Kahvesi artık TSE standartlı

27.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:58
Türk Kahvesi artık TSE standartlı

Kocaeli'nde yapılan girişimlerin ardından Türk Kahvesi'ne TSE standardı kazandırıldı.

Kocaeli'nde yapılan girişimlerin ardından Türk Kahvesi'ne TSE standardı kazandırıldı.

Kocaeli'nde yürütülen Türk Kahvesi'ne standart kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Yapılan çalışma neticesi Türk Kahvesi pişirme kural ve gereklilikleri standartla belirlendi. TSE tarafından yayınlanan ilgili standartlara göre Türk Kahvesi'nin içeriği ve pişirme kuralları artık standartlarla belirlenmiş olacak. Kahvenin dünya kafe/restoran mönülerinde daha fazla ve hak ettiği gibi 'Türk' ismiyle yer alması mücadelesine katkı sunacak. Yurt dışında kahvenin üretimi, kahve makinelerinin pişirme doğruları standartlar tarafından belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahve Eğitmeni & Coffeetopia Kurucu Ortağı Şerif Başaran, "2008'den beri Türk Kahvesi'nin normlarının oluşturulup yurt dışında tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmıştım. Şimdi güzel bir yol aldık. Asıl şimdi bizim için daha zorlu uğraşlar başlayacak. Yurt dışında lobi çalışmaları yapacağız" dedi.

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İçeriği ve pişirilmesine dair kuralların yer aldığı standartların yanı sıra bugüne kadar dünya restoran ve kafelerinde çeşitli isimlerle anılan Türk Kahvesi'nin, 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO tarafından tescillenen Somut Olmayan Kültürel Mirası ile beraber hak ettiği isimle yer almasının da önü açıldı.

Türk kahvesinde kullanılacak çekirdek türü Arabica ve Robusta çeşitlerinde olabilir. Kavurulduktan sonra 48 - 72 saat dinlendirilmesi karbondioksit çıkışının tamamlanması ve asiditenin düşmesi için önemlidir. Türk Kahvesi telvesi ile pişme özelliğine sahip tek kahve olduğu için ince olması önemlidir. Öğütülen partikül çağının 75-125 mikron aralığında olması gerekmektedir. Öğütme sırasında oluşan ısının 40 dereceyi geçmemesi istenilen tat ve köpük yapısının oluşması, fincanda tortu bırakmaması açısından önemlidir. Gelenekselleşmiş Türk Kahvesi tadı için su oranı, 1 gram kahve= 10 ml su olacak şekilde (1: 10 Oran) olmalıdır. Suyun 6,8-7 pH değerinde içme suyu olması ile beraber oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıktaki su kullanılmalıdır. Cezve kullanılacaksa iletkenliği bakımından bakır önerilirken, pişirme süresinin 2,5- 3 dk arasında olması ve 88-92C sıcaklığa kadar çıkması önerilir. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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