Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Anıtkabir'den görüntü Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyesi kadınların arabalarla gelişleri Vosvos arabalar ve Anıtkabir görünümü Platform başkanı Didem Pekdemir ile röportaj Anıtkabir çevresindeki araçlar ANKARA - Türk Kadın Vosvoscular Platformu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı...
Anıtkabir'den görüntü
Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyesi kadınların arabalarla gelişleri
Vosvos arabalar ve Anıtkabir görünümü
Platform başkanı Didem Pekdemir ile röportaj
Anıtkabir çevresindeki araçlar ANKARA - Türk Kadın Vosvoscular Platformu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.