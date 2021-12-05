Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Anıtkabir'den görüntü Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyesi kadınların arabalarla gelişleri Vosvos arabalar ve Anıtkabir görünümü Platform başkanı Didem Pekdemir ile röportaj Anıtkabir çevresindeki araçlar ANKARA - Türk Kadın Vosvoscular Platformu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı...

Anıtkabir'den görüntü

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyesi kadınların arabalarla gelişleri

Vosvos arabalar ve Anıtkabir görünümü

Platform başkanı Didem Pekdemir ile röportaj

Anıtkabir çevresindeki araçlar ANKARA - Türk Kadın Vosvoscular Platformu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye" genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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