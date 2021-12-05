Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir'den görüntü

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyesi kadınların arabalarla gelişleri

Vosvos arabalar ve Anıtkabir görünümü

Platform başkanı Didem Pekdemir ile röportaj

Anıtkabir çevresindeki araçlar ANKARA - Türk Kadın Vosvoscular Platformu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.