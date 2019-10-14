Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı
Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, teröristleri ablukaya almış durumda. Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki operasyondan yeni bir görüntü paylaştı. Bakanlığın bölgeden paylaştığı yeni görüntülerde mühimmat ikmali yapan teröristler yok edildi.
14.10.2019 11:02
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin doğusunu ablukaya almış durumda. Havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmayan Türk askeri operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni görüntülerde teröristlerin nasıl imha edildiği görülüyor.
Ayrıntılar geliyor