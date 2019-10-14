Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı

14.10.2019 11:02

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin doğusunu ablukaya almış durumda. Havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmayan Türk askeri operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni görüntülerde teröristlerin nasıl imha edildiği görülüyor.

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