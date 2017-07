Türk İzciler Srebrenitsa Kurbanlarının Mezarını Ziyaret Etti

Türkiye İzcilik Federasyonundan yaklaşık 170 kişilik grup, Bosna Savaşı sırasında 1995'te yapılan Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.



11 Temmuz 1995'te hunharca katledilen Boşnakları mezarları başında anan Türkiye İzcilik Federasyonu grubu, akü fabrikasını da ziyaret ederek o döneme ait fotoğraf ve görüntüleri görme fırsatı buldu.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, ziyaretin önemine işaret ederek "Biz Türk'üz, dolayısıyla Türklerden intikamını alanlara karşı burada dimdik Boşnak kardeşlerimizin yanında durmak bizim için çok önemli." dedi.



Daha önce Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) de katıldıklarını anımsatan Subaşı, "Büyük bir kısmımız sonuna kadar kalamayacak ama Srebrenitsa yürüyüşü esnasında yürüyenlere küçük hediyelerimiz olacak, tatlı ikramlarımız olacak. Onun için ayrı bir ekip Srebrenitsa yürüyüşünü takip edecek." şeklinde konuştu.



15 kişilik bir grubun yürüyüşe katılacağını aktaran Subaşı, geriye kalan izcilerin ise diğer Balkan ülkelerine gideceğini söyledi.



Srebrenitsa'ya gelmeden önce burada yapılan katliamlar hakkında bilgi edindiğini söyleyen katılımcılardan Nuriye Subaşı da "Burası katliamların anıldığı bir sembol yeri. Burada kadınların, çocukların katledildiğini biliyoruz. Bazı insanların, burada yardım bekleyen insanlara sırt çevirerek onları ölüme terk ettiklerini biliyoruz." ifadesini kullandı.



Genç izci Umut Candemir de Srebrenitsa'yı "duygusu farklı bir ortam" olarak nitelendirerek soykırımın, Müslümanlara karşı yapılan büyük felaketlerden biri olduğunu vurguladı.



Toplu mezarda kalıntılarına ulaşılan kurbanlar her yıl 11 Temmuz'da toprağa veriliyor



Bosna Savaşı'nın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kalıntılarına ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.



Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği ve toplam 6 bin 504 kurbanın mezarı bulunan Potoçari Anıt Mezarlığı'nda, bu yılki anma törenlerinde kimliği belirlenen 70 kurban toprağa verilecek.