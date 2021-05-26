Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler?
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Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler?

Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler?
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Son zamanların dikkat çeken Türk filmlerinden biri olan Türk İşi Dondurma filmi bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler, Türk İşi Dondurma filmi ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki, Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi? Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler?

Son zamanların dikkat çeken Türk filmlerinden biri olan Türk İşi Dondurma filmi bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler, Türk İşi Dondurma filmi ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki, Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi? Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU NEDİR?

Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler'in Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Türk İşi Dondurma'nın başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe paylaşıyor. Ulusal ve uluslararası oyuncularıyla ön plana çıkan filmde Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon gibi isimler de yer alıyor.

Oyuncu Kadrosu;

Kolçak Köstendil,

Ali Atay,

Şebnem Bozoklu

Will Thorpe

Caner Kurtaran,

Marleen Mathews,

Tristan Alexander,

James Farley,

Alma Terziç,

Carl Warthon

TÜRK İŞİ DONDURMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Türk İşi Dondurma filminin çekimleri Kemerburgaz'da gerçekleşti.

Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler?
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