Türk İş'ten Soma'ya 1,7 Milyonluk Okul
Türk İş'ten Soma'ya 1,7 milyonluk okul Türk İş Genel Başkanı Atalay: "Öyle bir noktaya geldik ki gıda iş kolu da dahil can veren kardeşlerimiz var.
Türk İş'ten Soma'ya 1,7 milyonluk okul
Türk İş Genel Başkanı Atalay: "Öyle bir noktaya geldik ki gıda iş kolu da dahil can veren kardeşlerimiz var."
MANİSA - Türk-İş Konfederasyonu Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve bağlı sendikalarıyla birlikte Soma Maden Faciası sonrasında sözünü verdiği ilkokulu Soma'da faaliyete geçirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde tamamlanan 18 derslikli ilkokulun eğitim öğretim yılında faaliyete girmesinin ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Soma'yı ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Atalay, "Son açıklanan rakamlara göre son 8 ayda 1338 arkadaşımız iş kazasımı iş cinayetimi ne derseniz kurban gitti. Yani günde ortalama 8 arkadaşımız ekmek parası için can vermeye devam ediyor. Maden, enerji, metal iş kolu da var. Öyle bir noktaya geldik ki gıda iş kolu da dahil can veren kardeşlerimiz var." dedi.
450 öğrenci kapasiteli okulun 1,5 milyon lirası Türk İş, 200 bin lirası da Soam Belediyesi olmak üzere toplamda 1.7 milyon liraya mal olduğu belirtilirken yeni okulla birlikte Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda da öğretimin teke düştüğü belirtildi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk iş'e bağlı yaklaşık 80 şube başkanlarıyla birlikte Soma'ya çıkarma yaparak okulda incelemelerde bulundu. Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkan Vekili Şeref Kavruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Maden İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri Yasin Karatay, Zekeriya Aydın, Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Recep Satır ve yönetimi, Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin ve yönetimi, 1 nolu şube başkanı Mehmet Şendil ve yönetimi, 2 nolu şube başkanı Erol Kasap ve yönetimi ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden şube başkanları katıldı. Sınıfları teker teker gezen Türk İş Başkanı Atalay okulo öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim etti.
Soma maden faciasında yaşamını yitiren şehit madencilerin kabirlerini ziyaret eden Atalay madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Burada konuşan Atalay, "Türkiye'deki 1 milyon işçi adına bugün Soma'dayız. Biz bugün buraya hem Soma'nın 95. kurtuluş yıldönümü hem de Türk İş olarak yaptığımız okul için geldik. Facianın ardından 3,5 yıl geçti. Bu bölgede yatan 250'nin üzerinde Soma maden şehidimiz var. 50 tanesi de ülkenin değişik bölgelerinde Hakkari'den Zonguldak'a kadar şehitlerimiz yatıyor. 3,5 sene geçti, mahkemeler devam ediyor.
Son açıklanan rakamlara göre son 8 ayda 1338 arkadaşımız iş kazasımı iş cinayetimi ne derseniz kurban gitti. Yani günde ortalama 8 arkadaşımız ekmek parası için can vermeye devam ediyor. Maden, enerji, metal iş kolu da var. Öyle bir noktaya geldik ki gıda iş kolu da dahil can veren kardeşlerimiz var. Bunlar evine helal bir rızık götürsünler, çoluk çocuğuna iyi bir yaşam temin etsinler diye. Tabi Soma'daki bambaşka bir tablo. Bunu iş kazası diye sıradan geçiştirmek mümkün değil. Bunun adı bir iş cinayeti. Bu kardeşlerimizin hatırına madencilerle ilgili mükemmel olmasa da yasalar düzenlendi. ama bunların acısı bizim için de aileleri için de dinmiyor. Türk İş için ülkedeki bütün sendikalar için ailemiz kadar burada yatanlar bizim için önemli. Burada keşke demek boş laf, bu son olsun demekle de olmuyor. Her gün iş kazalarında insanlar ölmeye devam ediyor. Biz sendikacılar kanaat önderleri, insan canından değerli hiçbirşey yok. 3-5 kuruş fazla kazanacağım diye insan canını heder etmemek lazım.
Olmazsa olmaz işçi sağlığı ve işgüvenliği buna riayet etmek lazım. Soma ve Türkiye genelinde buna uyan kurumlarımız var, uymayan kurumlarımız da var. Özellikle belli bölgelerdeki kapalı olan ocakları açan işverenlerimiz var. Kapalı ocağı çalıştırıpta içerde insan ölüyorsa ha silahla adam vurmuşsn ha içerde ölmesine sebep olmuşsun bunun arasında fark yok. Bununla ilgili kanunlar çıkıyor ama bunları uygulanamak lazım. burada bizim üzerimize düşenler var. ülkeyi yönetenlerin üzerine de düşenler var.
Beraber okula gittik. Bu kaza olmasaydı o okulu yapma imkanımız olmazdı. Malesef keşke olmasaydı da o okulu yapasaydık buraya. Türk İş'in Türkiye'nin değişik vilayetlerinde 40'ın üzerinde okulu var. İmkan bulduğumuz zaman Türkiye'nin her yerinden okullar yapmaya devam edeceğiz. Eğitim herşeyin başıdır. Her nekadar burada çok hüzünlendiysek orada o çocukları gördüğümüzde çok mutlu olduk. Soma'daki işçinin çocukları Türkiye Cumhuriyeti devletine emanet ama bize de emanet.
Maden şehitlerine verilecek evler bitti. Zannediyorum idari probelmin dışında kışı görmeden evler teslim olacak. Ben de Ankara'ya döndüğüm zaman bir an evvel teslim olması için görüşmeler yapacağım" dedi.