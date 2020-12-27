Türk-İş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor
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Türk-İş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor

27.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:28
Türk-İş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:33:10. #1.15#
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