Türk İçerik Dağıtıcısı Emmy'ye Aday Oldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından, ABD dışında yayınlanan televizyon programlarına verilen Uluslararası Emmy Ödülleri için 2019 adayları açıklandı. Formatı dünyanın önde gelen bağımsız TV içerik dağıtıcısı Global Agency'ye ait olan popüler müzik yetenek gösterisi The Remix, eğlence şov programları kategorisinde Emmy'ye aday gösterildi. Kazananlar, 25 Kasım akşamı New York'ta düzenlenecek olan Uluslararası Emmy® Gala'sında duyurulacak.

Global Agency'nin Kurucusu ve CEO'su İzzet Pinto, "Emmy adayı olduğumuz için son derece heyecanlıyız. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek bizim için gurur verici… Bundan yıllar önce Cannes'da sektörü buluşturan bir fuarda, tamamen taslak bir proje olarak tesadüfen denk geldiğimiz ve hemen değerlendirdiğimiz The Remix, bugün birçok ülkede en sevilen formatlardan biri oldu. Formatı aldıktan sonra ilk kez yayınlanması için 4 yıl bekledik. Bugün görüyoruz ki beklediğimize kesinlikle değdi. The Remix'in 2019 Uluslararası Emmy® Ödülleri'nden başarıyla döneceğine gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Hintli prodüksiyon şirketi Greymatter Entertainment tarafından yaratılan ve formatı Global Agency'ye ait olan The Remix; Çin, Güney Afrika, Vietnam, Endonezya ve Nepal dahil 15 ülkeye satıldı. Güney Afrika'da ikinci sezonu yayına hazırlanan The Remix, 2018'de Amazon Prime Original şovu oldu. Amazon Prime Video'nun ilk müzik şovu haline gelen ve dünya çapında 200 ülkede yayınlanan The Remix, 23. Asya TV Ödülleri'nde En İyi Televizyon Formatı Program Ödülünü ve Yunanistan'da düzenlenen Mediamixx'te de En İyi Eğlence Kategorisinde Altın Şemsiye Ödülünü kazandı.

The Remix, DJ'lerin ve şarkıcıların büyük bir para ödülü ve ünlü bir müzik şirketiyle kendi albümlerini yapma şansı için 13 hafta boyunca rekabet ettikleri bir yetenek gösterisi… Ünlü bir şarkıcı ve DJ'den oluşan 16 çift, şarkılarına yeni bir tat katmak için birlikte çalışıyor.Şarkının ritmini ve formunu koruyarak daha iyi bir hale getirmek için üç gün boyunca hazırlanıyorlar.

