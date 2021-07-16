Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı
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Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş, 52'nci ölüm yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş, 52'nci ölüm yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri Hürkuş için dua etti, kabrine çiçekler koydu.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer, AA muhabirine, her yıl 16 Temmuz'da Vecihi Hürkuş'u andıklarını söyledi.

Hürkuş'un Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Gürer, "Türkiye'de ilk uçağı yapan ve ilk uçuşu gerçekleştiren Vecihi Hürkuş'tur. Daha sonra ise yolundan sapmayarak Vecihi 14, Vecihi 15, Vecihi 16 gibi uçakları yapması, bir sivil havacılık okulu açması, ilk sivil Türk hava yolu şirketi kurmuş olması Türkiye için çok önemli kazanımlardır." dedi.

Türkiye havacılık sisteminin Vecihi Hürkuş ile şekillenmeye başladığını anlatan Gürer, "Onun havacılık alanında yaptığı her çalışma bugün bize kılavuz olacak." ifadesini kullandı.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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